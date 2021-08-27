Житель Петрозаводска специализировался на «спортивных» кражах

Житель Петрозаводска нашел легкий способ добывать средства к существованию. Мужчина приходил в спортивные магазины города, тайком уносил товары и затем продавал, сообщили в УМВД РФ по республике.

В конце-концов воришка все же попался. Первым хищение обнаружил менеджер торговой точки, где продавали спортивную одежду. Он недосчитался товаров более чем на 25 тысяч рублей еще в июле текущего года.

Через несколько дней из того же магазина вынесли вещи на сумму почти в 14 тысяч рублей. Администрация вместе с полицейскими просмотрела камеры видеонаблюдения.

Сотрудники угрозыска выяснили, что кражи совершал 42-летний горожанин. Его личность установили, мужчина признался. Потом выяснилось, что он причастен еще к нескольким кражам из разных спортивных магазинов.

Петрозаводчанин унес оттуда кроссовки, джемперы, футболки, спортивные брюки. Товары он сбывал, а деньги тратил на личные нужды. // Фото: penza-press