Пьяный житель Санкт-Петербурга снес забор в Карелии

Сотрудники госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем 30-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения, сообщает группа «Госавтоинспекция г. Пудож»

20 марта, в одном из дворов поселка Пудожгорский, водитель автомобиля «Мазда», двигаясь задним ходом, совершил наезд на препятствие. Протаранив забор, он оставил место ДТП.

Сотрудники ГИБДД Пудожа вскоре установили личность нарушителя и разыскали его. Это оказался житель Санкт-Петербурга, который в момент общения с инспекторами находился в состоянии алкогольного опьянения, пояснив, что употребил спиртные напитки после совершения происшествия.

Теперь нарушителю грозит административный штраф в 30 тысяч рублей с лишением права на управление транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото из группы «Госавтоинспекция г. Пудож»