Пьяный водитель снес забор ночью под Петрозаводском

Сегодня в 2 часа ночи в деревне Верховье водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением, в результате чего машина влетела в забор и въехала на чужой участок. Автомобилист оказался пьян, сообщает паблик полиции Прионежского района.

Хозяйка поврежденного забора вызвала полицию. Прибывшие на место стражи порядка зафиксировали у автолюбителя состояние опьянения 0,77 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе и установили, что водительского удостоверения он не получал, транспортное средство не зарегистрировал и не застраховал.

32-летний водитель задержан, его транспортное средство отправлено на штрафстоянку. Мужчине предстоит заплатить несколько штрафов, также ему грозит арест на срок до 15 суток. Фото источника