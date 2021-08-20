Житель Карелии украл у знакомого бензопилу

Злоумышленник пробрался в сарай и похитил бензопилу. Преступление произошло в поселке в Лоухском районе. 67-летний владелец техники оценил ущерб в 3 900 рублей. Поисками вора занялась полиция.

Оперативники установили, что к краже причастен 37-летний знакомый потерпевшего. В МВД предположили, что сельчанин продал похищенный инструмент, а деньги потратил. Полицейские установили место сбыта и изъяли похищенную бензопилу. Фигурант уголовного дела сознался в хищении. (фото Hans, pixabay.com)