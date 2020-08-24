Пьяный пудожанин отправился на машине за добавкой и угодил в тюрьму

23-летний житель Пудожского района отправлен в колонию за неоднократную пьяную езду, сообщает прокуратура Карелии.

Два года назад молодой мужчина был привлечен к уголовной ответственности за управление мотоциклом в нетрезвом состоянии. Суд приговорил его к условному сроку и временно лишил возможности работать водителем.

Однако два года спустя мужчину поймали пьяным за рулем автомобиля (купленного незадолго до этого). Мужчина ехал в магазин за спиртным, при этом освидетельствование показало, что концентрация паров этанола в выдыхаемом воздухе превышала более чем в пять раз допустимую норму.

Суд отменил условное освобождение и, учитывая, что мужчина имеет непогашенную судимость за совершение кражи, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 3 месяца.

Приговор суда вступил в законную силу.