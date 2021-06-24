Пьяный мужчина в Карелии убил чужих куриц и петуха

В полицию Сортавальского района поступило заявление о том, что кто-то проник на один из дачных участков и похитил из курятника двух куриц и петуха, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские установили, что к краже причастен 21-летний житель Вологодской области. Он приехал в Карелию на выходные к родственникам и друзьям. Выяснилось, что молодой человек, будучи сильно пьяным, залез в курятник, убил трех птиц и отнес их к себе домой. Протрезвев, он избавился от трофеев. Объяснить, зачем он все это сделал, мужчина не смог.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Фото stroy-podskazka.ru