11 января 2023, 11:07
Пьяный мужчина не вовремя ударил подругу и серьезно пострадал
Женщина в Суоярвском районе ответит за причинение тяжкого вреда
Мужчина в Суоярвском районе пришел домой пьяным и устроил скандал сожительнице. Потом он распустил руки, и напрасно, сообщили в МВД Карелии.
Женщина как раз держала в руках нож и резала продукты. Нетрезвый скандалист подошел к ней сзади и ударил по голове. Она повернулась и нечаянно провела ножом по животу обидчика.
В результате здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. В отношении женщины возбудили уголовное дело. // фото: freepik.com