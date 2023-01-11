Пьяный мужчина не вовремя ударил подругу и серьезно пострадал

Мужчина в Суоярвском районе пришел домой пьяным и устроил скандал сожительнице. Потом он распустил руки, и напрасно, сообщили в МВД Карелии.

Женщина как раз держала в руках нож и резала продукты. Нетрезвый скандалист подошел к ней сзади и ударил по голове. Она повернулась и нечаянно провела ножом по животу обидчика.

В результате здоровью мужчины был причинен тяжкий вред. В отношении женщины возбудили уголовное дело. // фото: freepik.com