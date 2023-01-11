Появились подробности групповой аварии на Варкауса

В Госавтоинспекции Карелии раскрыли подробности групповой аварии на набережной Варкауса с участием трех автомобилей – «Грейт Валл», «Рено Логан» и «Митсубиши Лансер».

В ведомстве предварительно выяснили, что 46-летний водитель внедорожника при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Рено», который двигался прямо в сторону центра города.

«Рено» от удара отбросило на стоявший «Митсубиши». В результате аварии 40-летнего водителя «Рено» госпитализировали, водителю внедорожника оказали медпомощь. // фото ГИБДД РК