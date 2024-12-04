Пьяного водителя остановили утром по дороге в Петрозаводск

Утром 4 декабря вблизи Бесовца инспекторы остановили для проверки автомобиль Honda CRV. За рулем находился мужчина.

Остановившие его инспекторы предположили, что водитель не совсем трезв. Алкотестер подтвердил подозрения. Прибор показал 1,16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении 34-летнего жителя Суоярви составили административный материал. Ему грозит лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч. Наказание определит суд. Автомобиль отправили на спецстоянку. // фото пресс-служба ГАИ