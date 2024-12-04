04 декабря 2024, 16:34
Происшествия

Пьяного водителя остановили утром по дороге в Петрозаводск

Автомобиль нарушителя увезли на эвакуаторе

Утром 4 декабря вблизи Бесовца инспекторы остановили для проверки автомобиль Honda CRV. За рулем находился мужчина.

Остановившие его инспекторы предположили,  что водитель не совсем трезв. Алкотестер подтвердил подозрения. Прибор показал 1,16 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении 34-летнего жителя Суоярви составили административный материал. Ему грозит лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч. Наказание определит суд. Автомобиль отправили на спецстоянку. // фото пресс-служба ГАИ

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новости Карелии
Бесовец
пьяный водитель