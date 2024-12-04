Несовершеннолетняя Наталья Поршнева пропала в Петрозаводске

16-летняя девушка пропала в столице Карелии. К ее поискам подключилась полиция.

Наталья Поршнева ушла из дома на улице Сортавальская 2 декабря около 00:30, с тех пор от девушки нет вестей.

В полиции сообщили приметы разыскиваемой: среднее телосложение, рост около 165 см, из одежды: черная куртка, черные кроссовки с белыми полосками.

Стражи порядка просят бдительных петрозаводчан о помощи. Сведения о местонахождении несовершеннолетней просят сообщать по телефонам: 8 999-528-39-50 или 8 911-661-4677.