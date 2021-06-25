Пьяного водителя будут судить в Карелии за смертельное ДТП

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в Питкярантском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла в декабре 2020 года. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительских прав, ехал на незарегистрированном автомобиле по одной из дорог. Мужчина не справился с управлением, в результате чего машину занесло и выбросило на встречку, где произошло столкновение с другим автомобилем.

В результате ДТП один из пассажиров второго автомобиля скончался на месте происшествия. Еще один пассажир получил травмы, характеризующиеся как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы. Фото СК