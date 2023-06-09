09 июня 2023, 18:13
Путин заявил о начале украинского контрнаступления
Президент отметил, что все предпринятые ВСУ попытки контрнаступления провалились
Контрнаступление Украины началось, но предпринятые Вооруженными силами Украины попытки провалились. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Наступательный потенциал у Киева еще сохраняется, несмотря на провал попыток контрнаступления.
По словам президента, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие «классический» показатель. Путин не стал воспроизводить цифры потерь, но отметил, что они впечатляют. // фото kremlin.ru