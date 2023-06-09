Путин заявил о начале украинского контрнаступления

Контрнаступление Украины началось, но предпринятые Вооруженными силами Украины попытки провалились. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Наступательный потенциал у Киева еще сохраняется, несмотря на провал попыток контрнаступления.

По словам президента, в последние дни у ВСУ наблюдаются значительные потери, превышающие «классический» показатель. Путин не стал воспроизводить цифры потерь, но отметил, что они впечатляют. // фото kremlin.ru