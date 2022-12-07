Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации

Второй волны мобилизации в России не будет. Об этом рассказал Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека, слова президента приводит «Лента.ру».

Путин отметил, что сейчас из 300 тысяч мобилизованных лишь 150 тысяч находятся в зоне специальной военной операции. Остальные 150 тысяч военных остаются в резерве. В этих условиях говорить о дополнительном наборе в рамках мобилизации не приходится.

«Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», - объявил президент.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. На военную службу были призваны 300 тысяч резервистов. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о завершении мобилизационных мероприятий. При этом отдельного документа об окончании мобилизации Владимир Путин не подписывал. // Фото: freepik.com