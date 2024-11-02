Публикуем календарь стрижки волос на ноябрь 2024 года

Лунный календарь стрижки волос на ноябрь 2024 года подскажет, какой день лучше выбрать для посещения парикмахерской, чтобы стать более удачливым человеком и отпугнуть беды и невзгоды.

Источник: календарь-стрижек.рф

1 ноября. Стрижка в этот день укорачивает жизнь.

2 ноября. Визит к парикмахеру навлечет на вас неприятные события и конфликты.

3 ноября. Посещение парикмахерской может сподвигнуть вас на бездумную трату денег.

4 ноября. Новая прическа привлечет в вашу жизнь различные страхи, особенно о потере чего или кого либо.

5 ноября. Стрижка подарит вам удачу и богатство.

6 ноября. Сходив к парикмахеру, вы можете привлечь в свою жизнь болезни или просто впасть в депрессию, что отразится в том числе и на вашем внешнем виде.

7 ноября. Избегайте посещения парикмахерской, дабы не нажить врагов и недоброжелателей.

8 ноября. Новая прическа подарит вам яркие и незабываемые моменты счастья.

9 ноября. Стрижка может привлечь в вашу жизнь неясность и запутанные ситуации.

10 ноября. После визита к парикмахеру ваша сила, удача и уверенность увеличатся в несколько раз.

11 ноября. Новая прическа сделает ваше восприятие более тонким и осознанным, а ум проницательным.

12 ноября. День не подходит для стрижки ввиду опасности привлечения в вашу жизнь нежелательных событий.

13 ноября. Сходив в парикмахерскую, вы станете более привлекательным человеком и будете притягивать счастье как магнит.

14 ноября. С новой прической вы станете более удачливым человеком, будете привлекать собственность, материальное благополучие.

15 ноября. Лучше не стричься — могут быть проблемы с давлением, появится острое чувство непонятного страха.

16 ноября. Посетив парикмахера, вы можете привлечь в вашу жизнь несчастья и недоброжелателей.

17 ноября. Стрижка может навлечь на вас болезни и неприятные ситуации, связанные с посторонним вмешательством.

18 ноября. После визита к парикмахеру вероятны ситуации, связанные с кражей имущества или его порчей.

19 ноября. Стрижка сделает ваши волосы пышными, сильными и магически привлекательными.

20 ноября. Новая прическа может привлечь бедность в материальный и духовный мир.

21 ноября. После визита к парикмахеру вы станете красивее и привлекательнее.

22 ноября. Сделав стрижку, вы сможете получить желаемое и необходимую сумму денег.

23 ноября. С новой прической ваше лицо станет красивее и выразительнее.

24 ноября. Стрижка привлечет в вашу жизни болезни и несчастья.

25 ноября. Лучше не стричься — вы можете потерять из вида самое главное, не увидеть приходящие и уходящие возможности.

26 ноября. Новая прическа принесет вам счастье и судьба отнесется к вам благосклонно.

27 ноября. После визита в парикмахерскую ваша жизнь наполнится приятными событиями и хорошее настроение долго не вас не покинет.

28 ноября. С новой стрижкой вы будете притягивать доброжелательных людей словно магнит, а ваша внешность улучшится.

29 ноября. Стричься не рекомендуется — вы можете сбиться с пути и получить кучу неприятностей.

30 ноября. С новой прической ваши волосы будут пышными, сильными и магически привлекательными. // Фото: piqsels.com