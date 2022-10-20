Прорывающийся в Карелию циклон с Атлантики принесет ненастную погоду

О погоде в последние дни октября рассказали карельские синоптики. 17 и 18 октября температура заметно понизилась. Это вызвано прохождением через Карелию холодного атмосферного фронта, с северо-западными потоками начался заток воздушной массы из арктического бассейна. В среду температура в районах республики не превышала +2, +5 градусов, шел небольшой дождь и мокрый снег. Первый снег в Петрозаводске, как и в прошлом году, пошел 19 октября. Это зафиксировала метеостанция в Сулажгоре.

До конца недели холодный воздух продолжит поступать с севера. Ночью минимальные температуры понизятся до 0, -4 градусов, днем температура не поднимется выше +2, +6. При этом, как отмечают в региональном гидрометцентре, на фоне роста атмосферного давления осадки маловероятны.

К воскресенью к северным границам Карелии прорвется новый ненастный циклон с Атлантики. Он принесет небольшое потепление, дождь и порывистый ветер южного направления.

В последнюю неделю октября погода останется под контролем североатлантических циклонов. Как считают специалисты, ожидать безмятежной погоды не придется, она останется крайне неустойчивой. (фото «Петрозаводск говорит»)