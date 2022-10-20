20 октября 2022, 07:00
Погожий денек ожидает сегодня жителей Карелии
Синоптики обещают до плюс 7 градусов в республике 20 октября
Сегодня, 20 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +4,+6°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +2,+7°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -1+3, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже +1+3, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале +3+7, переменная облачность, без осадков.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com