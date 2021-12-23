Пропавшего в Петрозаводске мужчину шесть дней не могут найти

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают без вести пропавшего Евгения Вячеславовича Троицкого 1970 года рождения. Он еще 17 декабря ушел из дома в карельской столице, сообщили в МВД республики.

Мужчина живет в доме № 15 на Первомайском проспекте. Но туда он не возвратился, где находится, неизвестно.

Его рост составляет примерно 170 сантиметров, пропавший среднего телосложения, славянской внешности, у него зеленые глаза, прямой нос с горбинкой, широкое лицо, длинные ресницы, тонкие губы.

Он ходит медленно, ссутулившись. На шее родинка, нет верхнего переднего зуба. Говорит медленно, картавит. Мог быть дезориентирован в пространстве.

Был одет в черную куртку, голубые джинсы, черную шапку, синие кроссовки.

Всех, кто имеет информацию о разыскиваемом, полиция просит сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 8 8142 739 154. // Фото: источник