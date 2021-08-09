Пропавшая в Карелии пожилая женщина найдена мертвой

Пропавшая в Карелии 90-летняя женщина найдена мертвой. Об этом сообщил руководитель ПСО «Доброспас» Алексей Глушков.

Напомним, о пропаже пенсионерки стало известно накануне. 90-летняя женщина ушла в лес за ягодами 6 августа недалеко от поселка Кубово в Пудожском районе. Домой она не вернулась.

Поиски пропавшей длились несколько дней, к ним были привлечены волонтеры. В итоге пенсионерку нашли мертвой. Фото pixabay.com/webandi