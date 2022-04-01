Промчавшаяся на красный иномарка едва не снесла пешеходов

Группу пешеходов едва не сбили на пешеходном переходе на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Видеорегистратор очевидца запечатлел опасный момент, случвшийся вечером 30 марта.

В кадре видно, как один автомобиль остановился перед светофором, на котором загорелся запрещающий сигнал. Пешеходы начали переходить проезжую часть, но в этот момент на «зебру» выскочил легковой автомобиль. Одна из девушек отскочила назад, другая остановилась буквально в шаге от затормозившего «Мерседеса».

Подписчики сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии», где и опубликовано видео, посоветовали отправить запись в ГИБДД.