Прокуратура заставила работодателя оформить трудовой договор

Прокуратура Петрозаводска провела проверку соблюдения трудового законодательства на одном из камнеобрабатывающих предприятий города. В ходе проверки было выявлено, что в прошлом году работодатель допустил мужчину к работе на должности механика цеха без заключения трудового договора, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Этот факт был устранен лишь спустя четыре месяца, после вмешательства прокуратуры. В ответ на нарушение трудовых прав она направила представление директору предприятия с требованием устранить нарушения. Кроме того, было возбуждено административное дело против юридического лица за уклонение от заключения трудового договора или ненадлежащее оформление документов.

В результате прокурорской проверки виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а предприятие получило административное наказание в виде предупреждения. После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работника были восстановлены. // фото: freepik.com