Житель Карелии Андрей Лемайкин погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Андрей Лемайкин. Об этом сообщает паблик администрации Сортавальского округа.

Андрея Лемайкина не стало 26 декабря 2024 года. Церемония прощания с военнослужащим пройдет 24 января в городском траурном зале Сортавалы.

Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего военного. // Фото: unsplash.com / David Monje, администрация Сортавальского округа