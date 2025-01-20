20 января 2025, 12:39
Житель Карелии Андрей Лемайкин погиб в зоне СВО
С погибшим в зоне боевых действий земляком простятся в Сортавале
В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Андрей Лемайкин. Об этом сообщает паблик администрации Сортавальского округа.
Андрея Лемайкина не стало 26 декабря 2024 года. Церемония прощания с военнослужащим пройдет 24 января в городском траурном зале Сортавалы.
Власти округа выразили соболезнования родным и близким погибшего военного. // Фото: unsplash.com / David Monje, администрация Сортавальского округа