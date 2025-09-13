Прокуратура не нашла нарушений в закрытии школы в Карелии

Прокуратура Карелии в ответ на запрос из Заксобрания республики провела проверку обстоятельств закрытия школы в поселке Панозеро Кемского района. Ведомство сообщает, что в июле этого года специалисты Центра оценки и экспертиз обследовали здание школы и установили его износ - 63 процента. Рекомендовано вывести объект из эксплуатации. Восстановление здание требует значительных средств, сопоставимых или превышающих строимость строительства новой школы.

Родителям предложено обучать детей в Кемской школе №3, с проживанием в интернате. Отец ученика 9 класса на это предложение согласился, родители двух восьмиклассниц отправлять дочерей в интернат отказались. Семьям выданы ноутбуки для дистанционного обучения детей.

Прокуратура не нашла причин для мер прокурорского реагирования. Ранее мы рассказывали, почему родители школьников в Панозере отказались отправлять детей на обучение в Кемь.