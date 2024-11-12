Прохладный вторник со снегом обещают жителям Карелии

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха 0, +2, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, утром и днем небольшие осадки в виде мокрого снега, снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -2, +3.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Пудоже днем +1;

В Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем 0;

В Олонце днем +3;

В Сортавале днем +2. // фото «Петрозаводск говорит»