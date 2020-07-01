01 июля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 1 июля
В среду ожидаются кратковременные дожди и местами грозы
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июля в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди. Будет дуть южный, юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха днем +19, +21.
Сегодня в Карелии также будет облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди. В отдельных районах пройдут грозы. Ветер будет дуть южный, юго-западный умеренный, местами порывами до сильного. Температура воздуха днем +16, +21, по южным районам потеплеет местами до +24.
В Калевале днем +19;
В Кондопоге днем +20;
В Медвежьегорске днем +21;
В Пудоже днем +23;
В Сегеже днем +21;
В Сортавале днем +19;
В Суоярви днем +18.