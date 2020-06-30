Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 30 июня

Сегодня, 30 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, вечером небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха +20+22.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, по западным районам дождь, местами сильный, по восточным районам небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый до сильного. Температура воздуха +16+21, местами по южным районам до +25.

В Костомукше до +15, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +17, переменная облачность, дождь.

В Сортавале до +17, пасмурно, сильный дождь, гроза.

Геомагнитная обстановка в норме.