Прогноз погоды в Карелии на воскресенье, 7 марта

В воскресенье в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, днем облачно, снег, метель. Ветер ночью южный, юго-восточный, днем северный порывистый. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -5, -7°С. Атмосферное давление будет ночью сильно падать, днем расти.

7 марта в Карелии облачно. Ночью в большинстве районов снег, местами сильный, днем небольшой, метами умеренный снег. В отдельных районах метель. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-восточный, на севере восточный, северо-восточный, днем северный, северо-восточный порывистый, местами до сильного. Температура воздуха ночью -5, -10°С, местами до -17°С, днем -4, -9°С, местами до -15°С.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -11, днем -8;

В Кондопоге ночью -8, днем -5;

В Медвежьегорске ночью -9, днем -7;

В Олонце ночью -7, днем -3;

В Пудоже ночью -9, днем -6;

В Сегеже ночью -10, днем -8;

В Сортавале ночью -9, днем -4;

В Суоярви ночью -8, днем -6.