Прогноз погоды в Карелии на сегодня

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, днем облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер днем южный порывистый. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем -5, -7.

В Карелии днем облачно, в большинстве районов небольшой, по западным районам умеренный снег. Днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер днем южный, юго-восточный порывистый, вечером по западным районам местами до сильного. Температура воздуха днем -2, -7, местами до -12.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -7;

В Кондопоге днем -6;

В Медвежьегорске днем -7;

В Олонце днем -3;

В Пудоже днем -7;

В Сегеже днем -7;

В Сортавале днем -2;

В Суоярви днем -5.