06 марта 2021, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня
На дорогах гололедица, днем снег и местами метель
В субботу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, днем облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер днем южный порывистый. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем -5, -7.
В Карелии днем облачно, в большинстве районов небольшой, по западным районам умеренный снег. Днем местами метель. На дорогах гололедица. Ветер днем южный, юго-восточный порывистый, вечером по западным районам местами до сильного. Температура воздуха днем -2, -7, местами до -12.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -7;
В Кондопоге днем -6;
В Медвежьегорске днем -7;
В Олонце днем -3;
В Пудоже днем -7;
В Сегеже днем -7;
В Сортавале днем -2;
В Суоярви днем -5.