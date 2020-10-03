Прогноз погоды в Карелии на воскресенье

В Петрозаводске в воскресенье 4 октября ожидается теплая комфортная погода. По данным ЦГМС, ночью карельской столице будет +7, +9 градусов, днем – +12, +14 градусов. Давление 774 мм.рт.ст. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Переменная облачность, без осадков.

По Карелии ночью прогнозируют +5, +10, днем +10, +15 градусов. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Переменная облачность, без осадков.

По информации gismeteo.ru, в Костомукше 4 октября ожидается переменная облачность, температура воздуха +7, +11. В Медвежьегорске переменная облачность, температура воздуха +8, +12. В Сортавале переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +11, +14.