08 октября 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 8 октября
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 8 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +12,+14°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +10, +15°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, пасмурно, небольшой дождь.
В Сегеже до +11, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +14, переменная облачность, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка в норме.