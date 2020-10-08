Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 8 октября

Сегодня, 8 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +12,+14°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +10, +15°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +11, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +14, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.