Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 29 февраля

Сегодня, 29 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4-6.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в отдельных районах небольшой снег. Местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -3-8.

В Костомукше -7-9, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -6-8, пасмурно, снег.

В Сортавале -3-6, переменная облачность, возможен небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.