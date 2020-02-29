29 февраля 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 29 февраля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 29 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -4-6.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в отдельных районах небольшой снег. Местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха -3-8.
В Костомукше -7-9, переменная облачность, без осадков.
В Сегеже -6-8, пасмурно, снег.
В Сортавале -3-6, переменная облачность, возможен небольшой снег.
Геомагнитная обстановка в норме.