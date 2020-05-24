Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 24 мая

Сегодня, 24 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +12+14.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +12, +17, местами у водоемов +8,+10.

В Костомукше до +17, переменная облачность.

В Сегеже до +13, ясно.

В Сортавале до +12, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.