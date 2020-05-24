24 мая 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 24 мая
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 24 мая, в Петрозаводске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха +12+14.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +12, +17, местами у водоемов +8,+10.
В Костомукше до +17, переменная облачность.
В Сегеже до +13, ясно.
В Сортавале до +12, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.