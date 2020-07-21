Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 21 июля

Сегодня, 21 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +21+23.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, днем на юге западных направлений слабый. Температура воздуха +21+26, местами до +29.

В Костомукше до +24, переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза.

В Сегеже до +23, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +22, преимущественно ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.