21 июля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 21 июля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 21 июля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха +21+23.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, днем на юге западных направлений слабый. Температура воздуха +21+26, местами до +29.
В Костомукше до +24, переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза.
В Сегеже до +23, переменная облачность, возможен небольшой дождь.
В Сортавале до +22, преимущественно ясно.
Геомагнитная обстановка в норме.