19 февраля 2020, 07:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 19 февраля
На дорогах местами гололедица
По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Петрозаводске будет облачно, но с прояснениями. Временами прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +1, +3.
В Карелии 19 февраля также облачно с прояснениями. В большинстве районов прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Будет дуть юго-западный, на севере северный, северо-западный ветер умеренный. Температура воздуха днем +3, -2, на севере местами до -5
В Калевале днем 0;
В Кондопоге днем +3;
В Пудоже днем +2;
В Сортавале днем +3;
В Суоярви днем +3.