Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 19 февраля

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Петрозаводске будет облачно, но с прояснениями. Временами прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +1, +3.

В Карелии 19 февраля также облачно с прояснениями. В большинстве районов прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Будет дуть юго-западный, на севере северный, северо-западный ветер умеренный. Температура воздуха днем +3, -2, на севере местами до -5

В Калевале днем 0;

В Кондопоге днем +3;

В Пудоже днем +2;

В Сортавале днем +3;

В Суоярви днем +3.