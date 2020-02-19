19 февраля 2020, 07:00
Погода

Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 19 февраля

На дорогах местами гололедица

По сообщению карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду в Петрозаводске будет облачно, но с прояснениями. Временами прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +1, +3.

В Карелии 19 февраля также облачно с прояснениями. В большинстве районов прогнозируются небольшие осадки в виде  мокрого снега и дождя. На  дорогах местами гололедица. Будет дуть юго-западный, на севере северный, северо-западный ветер умеренный. Температура воздуха днем +3, -2, на севере  местами до -5

В Калевале днем 0;

В Кондопоге днем +3;

В Пудоже днем +2;

В Сортавале днем +3;

В Суоярви днем +3.

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