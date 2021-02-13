Прогноз погоды в Карелии на 13 февраля

В Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность. Днем ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем -12, -14.

В Карелии переменная облачность. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем -10, -15, местами до -20.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -14;

В Кондопоге днем -13;

В Медвежьегорске днем -14;

В Олонце днем -13;

В Пудоже днем -17;

В Сегеже днем -14;

В Сортавале днем -8;

В Суоярви днем -11.