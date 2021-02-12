Синоптики рассказали о погоде в Петрозаводске и Карелии в субботу

В субботу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -21, -23, днем -12, -14. Атмосферное давление будет слабо падать.

13 февраля в Карелии переменная облачность. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем северный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью -18, -23, по юго-восточным, восточным районам местами -27, -32, днем -10, -15, местами до -20.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -25, днем -14;

В Кондопоге ночью -20, днем -13;

В Медвежьегорске ночью -19, днем -14;

В Олонце ночью -19, днем -13;

В Пудоже ночью -22, днем -17;

В Сегеже ночью -23, днем -14;

В Сортавале ночью -17, днем -8;

В Суоярви ночью -20, днем -11.