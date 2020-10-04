Прогноз погоды на завтра, 5 октября

По информации Гидрометцентра Карелии, сегодня ночью по республике ожидается переменная облачность с дождями. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха +5.. +10 °C.

Завтра днем также облачно с дождями при температуре +10.. +15 °C и умеренном юго-восточном ветре.

В Петрозаводске ночью +7.. +9 °C, переменная облачность, дождь. Днем будет немного теплее: +11.. +13 °C, умеренный юго-восточный, восточный ветер, дождь.

Ранее МЧС Карелии объявило на завтра штормовое предупреждение.