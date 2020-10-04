Опубликовано штормовое предупреждение на 5 октября

МЧС Карелии опубликовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях 5 октября.

В течение суток 5 октября 2020 г., начиная с западных районов Республики Карелия, местами, преимущественно по южным и центральным районам, ожидаются сильные дожди.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 13 муниципальных районов - Петрозаводский ГО, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский муниципальные районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально-значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, аварий на трансформаторных подстанциях; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.