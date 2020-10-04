Октябрь в Карелии ожидается теплее обычного

Стало известно, каким будет погода в октябре в Карелии. Ответ на этот вопрос дали федеральные синоптики.

Росгидромет на днях опубликовал долгосрочный температурный прогноз в России на осенне-зимний период 2021 года. Погода во второй осенний месяц в Карелии будет, скорее всего, теплее, чем в прошлом году.

«Выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в западных областях Северо-Западного федерального округа»,

– сообщают синоптики.

Норма для Петрозаводска составляет плюс 3,3 градуса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.