Продукты, сладости и косметику не дали вынести женщине из гипермаркета

Посетительница петрозаводского гипермаркета растолкала по карманам, пакету и сумке продукты, косметику и сладости. Женщина рассчитывала уйти не замеченной, но попытка провалилась. Ущерб превысил три тысячи рублей. Охранники вызвали росгвардейцев.

Подозреваемой в хищении оказалась 35-летняя жительница Петрозаводска. Задержанную передали для дальнейшего разбирательства в полицию. // фото пресс-службы управления Росгвардии по Карелии