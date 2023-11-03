Пожарные дважды приходили на помощь медикам в Карелии

Утром 2 ноября на пульт пожарно-спасательной службы Кондопоги от врачей «скорой» поступил звонок с просьбой о помощи.

Они прибыли на вызов к пациенту, но попасть в квартиру не могли. Пожарные, используя лестницу-палку, проникли в квартиру через балкон, открыли дверь квартиры и помогли медикам транспортировать пациента до служебного автомобиля.

Днем помощь пожарных врачам «скорой» потребовалась еще раз. Врачи прибыли на вызов к пожилой женщине, которая упала и просила о помощи. Пострадавшая самостоятельно не могла открыть дверь. Пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры и запустили врачей. После оказания пенсионерке первой помощи пожарные транспортировали женщину до служебного автомобиля. // фото «Петрозаводск говорит»