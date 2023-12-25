Припаркованные машины ночью увезут с нескольких улиц Петрозаводска

В ночь на 26 декабря в Петрозаводске будут убирать снег на нескольких улицах. Госавтоинспекция попросила автомобилистов не оставлять там свои машины.

Снегоуборочные работы пройдут на четных сторонах Октябрьского проспекта, улиц Фролова, Питкярантской, Максима Горького, Дзержинского и Свердлова, а также на улице Станционной.

Если автомобили помешают, их увезут на штрафстоянку. Автовладельцам посоветовали обращать внимание на дорожные знаки и информационные таблички. // фото: ГИБДД Петрозаводска