25 декабря 2023, 20:21
Припаркованные машины ночью увезут с нескольких улиц Петрозаводска
Автомобилистов попросили не оставлять транспорт в местах уборки снега
В ночь на 26 декабря в Петрозаводске будут убирать снег на нескольких улицах. Госавтоинспекция попросила автомобилистов не оставлять там свои машины.
Снегоуборочные работы пройдут на четных сторонах Октябрьского проспекта, улиц Фролова, Питкярантской, Максима Горького, Дзержинского и Свердлова, а также на улице Станционной.
Если автомобили помешают, их увезут на штрафстоянку. Автовладельцам посоветовали обращать внимание на дорожные знаки и информационные таблички. // фото: ГИБДД Петрозаводска