Прионежский водоканал оштрафовали за мутную воду

По решению суда МУП «Водоканал Прионежский» оштрафовано за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

МУП осуществлял деятельность по водоснабжению на территории Прионежского района, не обеспечил качество воды, подаваемой жителям села Деревянное, поселков Шуя и Мелиоративный. Качество воды не соответствовало по различным показателям (железо, мутность, трихлометан, перманганатная окисляемость, цветность).

Прионежский суд вынес постановление об административном штрафе в размере 20 тысяч рублей за каждое нарушение. (фото unsplash.com, Shridhar Vashistha)