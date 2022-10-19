Детский омбудсмен выслушает жителей Карелии в пятницу

21 октября с 15: до 16:00 в общественной приемной главы Карелии уполномоченный по правам ребенка в регионе Геннадий Сараев проведет прием граждан.

Жителей республики, представителей организаций приглашают на прием в здание Карельского филиала РАНХиГС на улице Чапаева, 6-а.

Предварительно на прием к детскому омбудсмену можно записаться по телефону: (814-2) 72-20-32. (фото пресс-служба Карельского филиала РАНХиГС)