Организован благотворительный концерт в поддержку мобилизованных

Городской дом культуры и благотворительный фонд «Живой город» приглашают жителей и гостей карельской столицы на благотворительный концерт «Своих не бросаем!», который состоится в 18.00 27 октября в большом зале Петрозаводского лесотехнического техникума.

В музыкальном вечере примут участие творческие коллективы, музыканты и солисты ГДК. Мероприятие организовано в поддержку мобилизованных граждан из Карелии, которые отправляются на территорию проведения спецоперации и военнослужащих, с февраля находящихся там в составе боевых подразделений.

«Нашим землякам, выполняющим поставленные перед ними задачи, требуется помощь. Это закупка дополнительного снаряжения, медикаментов, продуктов, материально-техническое обеспечение и многое другое»,

- рассказали организаторы.

Собранные средства будут перечислены на специальный счет, созданный фондом «Живой город». Также в зале перед концертом будет установлен специальный ящик для сбора пожертвований. Фото: pxhere.