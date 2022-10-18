Молодые ели высажены на площади Ленина в Петрозаводске

Сегодня на площади Ленина в Петрозаводске были высажены несколько молодых елей. Об этом рассказал глава карельской столицы Владимир Любарский.

Как отметил градоначальник, сотрудники Городского комбината благоустройства собирают семена голубых елей, растущих на площади, и выращивают в своих питомниках новые деревья. Сегодня часть из них и была посажена.

Любарский рассказал, что в природе ели живут до 300 лет, а в городе - всего 60-70. Высаженные сегодня растения разного возраста, поэтому в будущем они не усохнут одновременно и не оголят территорию, как это случилось на площади Гагарина. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com