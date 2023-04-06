Приезжий из Ставрополья помогал мошенникам обманывать жителей Карелии

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 18-летнего жителя Ставрополья, сообщили в пресс-службе регионального СУСК. Его обвиняют в мошенничестве в составе группы.

Когда молодой человек окунулся в криминальный мир, он был несовершеннолетним. Преступную деятельность, по версии следователей, он начал вести с нового года.

Жертвами злоумышленников становились одинокие пенсионеры. Аферисты действовали по схеме с попавшим в передрягу родственником. Они запугивали стариков и заставляли отдавать деньги. Молодого человека использовали в качестве курьера. Он забирал у испуганных жертв деньги. Общий ущерб составил около одного миллиона рублей. Курьер попался и была заключен под стражу. Точку в деле поставить суд. // фото unsplash.com