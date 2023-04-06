Житель Петрозаводска пытался продать телефон и лишился своих денег

В полицию Петрозаводска обратился 23-летний местный житель. Мужчина рассказал, что лишился 19 500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он разместил в Интернете объявление о продаже мобильного телефона. Через соцсеть с ним связалась покупательница. Она попросила предоставить ей адрес электронной почты и номер телефона мужчины для оформления доставки. Затем на почту пришла ссылка якобы на сайт доставки. Пройдя по ней, петрозаводчанин ввел данные своей карты и коды из смс-сообщений. После этого с его счета были списаны деньги.

По заявлению горожанина проводится проверка. Полиция просит жителей республики быть бдительными при совершении дистанционных сделок. // Фото: unsplash.com