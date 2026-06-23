Портал Банки.ру отметил возможность клиентов получать кешбэк до 3% на покупки в любых категориях, включая «Дом и ремонт»

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 карт с выгодным кешбэком в категории «Дом и ремонт», по версии портала Банки.ру.

Как отмечается в исследовании, карта «Прибыль» Банка Уралсиб дает клиенту возможность получать кешбэк до 3% на покупки в любых категориях, включая «Дом и ремонт». Также эксперты отметили возможность получения процента на остаток средств на карте «Прибыль» до 14%.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. В первый месяц после открытия карты 14% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – будет начисляться вне зависимости от выполнения условий. Со второго месяца – та же ставка будет действовать при условии совершения ежемесячных расходных операций по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей*.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*При невыполнении данного условия процент на ежедневный остаток начисляется по ставке 0,1% годовых.

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