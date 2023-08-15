При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 27 человек

В Махачкале вечером 14 августа случился взрыв на автозаправочной станции. К настоящему времени известно о 27 погибших в результате трагедии, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, все началось с того, что в одном из автосервисов города вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на находившуюся рядом АЗС, произошел взрыв.

Известно также о десятках пострадавших. Многих из них доставят спецбортом МЧС в московские больницы. Семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. // Фото МЧС России