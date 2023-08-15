15 августа 2023, 07:06
При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 27 человек
Пожар в автосервисе в Дагестане привел к большой трагедии
В Махачкале вечером 14 августа случился взрыв на автозаправочной станции. К настоящему времени известно о 27 погибших в результате трагедии, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, все началось с того, что в одном из автосервисов города вспыхнул пожар. Огонь перекинулся на находившуюся рядом АЗС, произошел взрыв.
Известно также о десятках пострадавших. Многих из них доставят спецбортом МЧС в московские больницы. Семьям погибших окажут материальную и психологическую помощь.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. // Фото МЧС России