При крушении самолета в Подмосковье погибли три члена экипажа

В Подмосковье сегодня произошла трагедия – разбился опытный образец Ил-112В. Авиакатастрофа случилась во время тренировки, когда борт заходил на посадку. Специалисты устанавливают причины ЧП. По предварительным данным, в самолете находились три члена экипажа. Все они погибли, передает «Интерфакс».

Издание «Известия» опубликовало видео катастрофы. Вероятно, пилоты уводили борт от жилых домов.

В полете у самолета загорелся двигатель, он начал снижение. На кадрах видно, что самолет летел вблизи населенного пункта – видны кровли домов и строений. Борт вошел в пике и упал в лесополосе, затем виден огонь и дым.

По предварительной информации, которую опубликовал телеканал Рен-ТВ, самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя первого класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя первого класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя первого класса Николая Хлудеева.